10.04.2017 / 09:24



Мариупольский меткомбинат снижает загрузку из-за аварии на «Укрзализныце» Из-за железнодорожной аварии между станциями Волноваха и Карань Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича недопроизведет 11 тыс. тонн чугуна. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Юрий Зинченко, передает ilich.in.ua со ссылкой на МинПром.



8 апреля на подходе к Мариуполю между станциями Волноваха и Карань сошли с рельс 4 зерновоза, один из которых опрокинулся.



"Кратко о наших потерях от этого "сюрприза" по состоянию на данный момент: минус 3 маршрута с сырьем через Камыш-Зарю 8 апреля, минус 8 сегодня, т.е. мы уже гарантировано потеряем в производстве 11 тыс. тонн чугуна (или около 4 млн долл. в экспорте металлопроката). Нашим поставщикам железной руды в Кривом Роге остановили погрузку, которую они уже вряд ли нагонят, на данный момент минус 8 маршрутов", – написал Ю.Зинченко на своей странице в соцсети.



Топ-менеджер также отметил, что "Укрзализныця" не смогла обеспечить пропуск обещанных 22 грузовых поездов в сутки по участку Камыш-Заря – Волноваха.









