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10.04.2017 / 09:02

Сегодня в Мариуполе без воды школа, детский сад и несколько поселков

Как сообщили в пресс-службе КП "Мариупольское ПУВКХ", сегодня в связи с ремонтными работами по адресу: Олимпийская<Маршрутная с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: детский дом "Солнышко"; ОШ №57; д/с №76; Дом престарелых; ЦТП Февральское; пер.Рижский,40 Молодёжный центр; Февральская, 39-88, 42-48А; пер.Рижский,27; Кузбасская,1-153; Звёздная,1-87; пер.Нежинский,1-32; пер.Полетаева,1-118; Олимпийская,84-416.

Также, в связи с ремонтными работами по адресу: Строителей,80-82 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: Бахчиванджи,21-27; 9-15; Зелинского,13-13; Строителей,62-109; Мира,104-110; Хмельницкого,12-20А; кафе "Эллада".

В связи с ремонтными работами компанией "Вода Донбасса" по адресу: Зирка,1 ремонт задвижки с 9.00 до 18.00 будет прекращена подача воды по адресам: пос.Каменск; Новокаменск; Зирка-1.

 

  
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