07.04.2017 / 17:35



Мариуполь за год поднялся на два пункта в рейтинге городов Украины (ВИДЕО)

Мариуполь за год поднялся на два пункта в рейтинге городов Украины и занял 6 позицию из 24 областных городов, где проводились опросы местных жителей об уровне жизни в населенном пункте. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко посетил Третий ежегодный “круглый стол” мэров под председательством премьер-министра Украина Владимира Гройсмана, где рассказал, что социсследование по 22 показателям проводил Международный республиканский институт IRI, по результатам которого жители Мариуполя отметили улучшение в развитии благоустройства, инфраструктуры, транспорта и экологии, коммунальной и гуманитарной сфер города.

«Вместе с громадой мы составили чёткую стратегию развития Мариуполя. Я считаю, что заслуга тех высоких показателей, которые сегодня занял Мариуполь, принадлежит проекту “Новый муниципалитет“, который направлен на открытость и доступность власти», — отметил Бойченко.

Городской голова напомнил, что в Мариуполе за прошедший год создан единственный в Донецкой области ЦНАП и более 300 ОСМД.

«Доверие к местной власти растет, финансов на местах становится больше, города розвиваются и идут вверх. Мы видим, как возрождаются громады и улучшается качество жизни. И тут главное, чтобы мнение власти совпадало с мнением громады, тогда успех будет достигнут», — обратился к градоначальникам Владимир Гройсман.

Также Вадим Бойченко рассказал, что властью города намечена цель развиваться в направлении образования, а именно: передислоцировать донецкие вузы, открыть институт управления и юридический университет.