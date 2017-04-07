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07.04.2017 / 17:35

Мариуполь за год поднялся на два пункта в рейтинге городов Украины (ВИДЕО)

Мариуполь за год поднялся на два пункта в рейтинге городов Украины и занял 6 позицию из 24 областных городов, где проводились опросы местных жителей об уровне жизни в населенном пункте. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко посетил Третий ежегодный “круглый стол” мэров под председательством премьер-министра Украина Владимира Гройсмана, где рассказал, что социсследование по 22 показателям проводил Международный республиканский институт IRI, по результатам которого жители Мариуполя отметили улучшение в развитии благоустройства, инфраструктуры, транспорта и экологии, коммунальной и гуманитарной сфер города.

«Вместе с громадой мы составили чёткую стратегию развития Мариуполя. Я считаю, что заслуга тех высоких показателей, которые сегодня занял Мариуполь, принадлежит проекту “Новый муниципалитет“, который направлен на открытость и доступность власти», — отметил Бойченко.

Городской голова напомнил, что в Мариуполе за прошедший год создан единственный в Донецкой области ЦНАП и более 300 ОСМД.

«Доверие к местной власти растет, финансов на местах становится больше, города розвиваются и идут вверх. Мы видим, как возрождаются громады и улучшается качество жизни. И тут главное, чтобы мнение власти совпадало с мнением громады, тогда успех будет достигнут», — обратился к градоначальникам Владимир Гройсман.

Также Вадим Бойченко рассказал, что властью города намечена цель развиваться в направлении образования, а именно: передислоцировать донецкие вузы, открыть институт управления и юридический университет.

По мнению мэра, увеличение количества вузов способствует появлению выбора новых профессий среди молодёжи, не ограничивая решение о будущей специальности металлургией, машиностроением и портом.

  
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17:00
Мариупольцев приглашают на выставку «Весенний дебют» (ФОТО)
16:39
Мариупольские патрульные возле дома обнаружили боеприпасы (ФОТО)
16:05
На улицах Мариуполя установят архитектурно-декоративное освещение на 3,9 млн грн
15:25
В рамках 24-го тура мариупольский ФК «Ильичевец» сразится с ПФК «Сумы»
14:46
Мариуполь в рейтинге деятельности мэров Донетчины занял 8 позицию (ФОТО)
14:15
В Мариуполе определят реальное потребление горячей воды и посчитают количество бойлеров
13:40
Мариупольцев приглашают на общегородской субботник
12:57
Металлурги Мариуполя поддержали акцию #MRPLconnection (ФОТО)
12:28
Мариупольцев приглашают на фестиваль хип-хопа «CHECK DA STYLE 2017»
11:58
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14:00 На Донбассе растет заболеваемость туберкулезом и острыми кишечными расстройствами, - Минздрав
13:05 На Донетчине начался месячник обустройства спортивных площадок «Спорт для всех – общая забота»
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