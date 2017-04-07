07.04.2017 / 17:00



Мариупольцев приглашают на выставку «Весенний дебют» (ФОТО)











Мариупольцев приглашают посетить Мобильную галерею «Мир увлечений» Центральной библиотеки им. В.Г.Короленко, которая открыла новую выставку - «Весенний дебют», передает ilich.in.ua со ссылкой на организаторов. Участники выставки «Весенний дебют»: Милана Жилина, Карина Галецкая, Алина Кацай и Мария Демиденко. Девушки – начинающие художники, учащиеся выпускного класса художественного отделения Мариупольской школы искусств. Для экспозиции в библиотечной галерее ими представлены очень интересные творческие работы: пейзажи, портреты, натюрморты, тематические композиции, ассоциативные работы. Мобильная галерея «Мир увлечений» приглашает мариупольцев и гостей города познакомиться с творчеством «весенних дебютанток», зарядиться их молодостью и вдохновением, обновить свою душу. Выставка будет открыта до конца апреля. Вход свободный.