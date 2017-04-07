07.04.2017 / 16:39



Мариупольские патрульные возле дома обнаружили боеприпасы (ФОТО)











Представители патрульной полиции Мариуполя вновь обнаружили боеприпасы. В этот раз это был предмет, похожий на гранату, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Заявительница сообщили полицейским об опасной находке, которую заметила возле собственного дома, на улице Каспийской, около 11 часов утра», - говорится в сообщении.

Инспекторы срочно прибыли к месту происшествия и оградили территорию, где находился предмет, который мог представлять опасность.