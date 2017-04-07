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07.04.2017 / 16:05
На улицах Мариуполя установят архитектурно-декоративное освещение на 3,9 млн грн
В текущем году «Горсвет», согласно Программе социально-экономического развития (ПСЕР), установит по улицам Мариуполя архитектурно-декоративное освещение – уличные фонари. Об этом рассказал заместитель городского головы Михаил Когут во время презентации ПСЕР, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.
На декоративные уличные фонари в Программе предусмотрено 3,9 млн грн. Планируется установить и элементы иллюминации в трех районах Мариуполя.
«ПСЕР предусматривает также текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения, - отметил Михаил Когут. – Согласно Программе по 38 улицам города будет выполнена замена старых ламп на современные и экономичные LED».