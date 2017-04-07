07.04.2017 / 16:05



На улицах Мариуполя установят архитектурно-декоративное освещение на 3,9 млн грн

В текущем году «Горсвет», согласно Программе социально-экономического развития (ПСЕР), установит по улицам Мариуполя архитектурно-декоративное освещение – уличные фонари. Об этом рассказал заместитель городского головы Михаил Когут во время презентации ПСЕР, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

На декоративные уличные фонари в Программе предусмотрено 3,9 млн грн. Планируется установить и элементы иллюминации в трех районах Мариуполя.