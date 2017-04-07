07.04.2017 / 14:46



Мариуполь в рейтинге деятельности мэров Донетчины занял 8 позицию (ФОТО) ДонОГА обнародовала общеобластной рейтинг по результатам деятельности мэров городов и председателей РГА Донецкой области за 2016 год. Мариуполь занял 8 позицию, передает ilich.in.ua. В тройку лидеров вошли руководители Угледара, Славянска и Бахмута. Среди районов самые лучшие показатели в Добропольском районе, высокий уровень в Никольском и Покровском районах. Деятельность мэров оценивали по нескольким направлениям — инвестиции, товарооборот, бюджет, налоговые поступления, зарплата и др. Полностью ознакомиться с результатами можно ЗДЕСЬ.









