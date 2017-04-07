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07.04.2017 / 14:15

В Мариуполе определят реальное потребление горячей воды и посчитают количество бойлеров

В Мариуполе планируют собрать статистические данные для определения реального потребление населением горячей воды, и выяснить, у скольких абонентов есть бойлер или другой альтернативный метод нагрева воды. Об этом говорил заместитель городского головы Михаил Когут на рабочем совещании, посвященном альтернативному поиску источники энергии в Мариуполе, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Перед «Теплосетью» поставлена задача создать комиссии и выяснить, у скольких абонентов есть бойлер или другой альтернативный метод нагрева воды.

«Мы приносим извинения у мариупольцев за возникновение неудобства и просим отнестись к проблеме с пониманием. Прежде, чем принять любое решение, нам нужны статистические данные, чтобы определить реальное потребление населением горячей воды», - отметил Михаил Когут.

При принятии решения нужно будет учитывать не только полученные данные, но и несоответствие подаваемой воды, проблемы сетей и платежеспособность самого населения, учитывая тот фактор, что тарифная политика до конца не урегулирована. При этом «Теплосети» предстоит выплатить многомиллионный долг.

На совещании главы районов рассказали, как отключение горячей воды повлияло на социальные объекты - школы, детские сады и больницы. В основном, все из них имеют альтернативные источники энергии и продолжают свою работу в обычном режиме. Проблемные учреждения взяты на контроль.

  
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Мариупольцев приглашают на выставку «Весенний дебют» (ФОТО)
16:39
Мариупольские патрульные возле дома обнаружили боеприпасы (ФОТО)
16:05
На улицах Мариуполя установят архитектурно-декоративное освещение на 3,9 млн грн
15:25
В рамках 24-го тура мариупольский ФК «Ильичевец» сразится с ПФК «Сумы»
14:46
Мариуполь в рейтинге деятельности мэров Донетчины занял 8 позицию (ФОТО)
14:15
В Мариуполе определят реальное потребление горячей воды и посчитают количество бойлеров
13:40
Мариупольцев приглашают на общегородской субботник
12:57
Металлурги Мариуполя поддержали акцию #MRPLconnection (ФОТО)
12:28
Мариупольцев приглашают на фестиваль хип-хопа «CHECK DA STYLE 2017»
11:58
В мариупольских школах стартовал новый предмет – «Полицейский бюллетень» (ВИДЕО)
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14:00 На Донбассе растет заболеваемость туберкулезом и острыми кишечными расстройствами, - Минздрав
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