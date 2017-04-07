07.04.2017 / 14:15



В Мариуполе определят реальное потребление горячей воды и посчитают количество бойлеров

В Мариуполе планируют собрать статистические данные для определения реального потребление населением горячей воды, и выяснить, у скольких абонентов есть бойлер или другой альтернативный метод нагрева воды. Об этом говорил заместитель городского головы Михаил Когут на рабочем совещании, посвященном альтернативному поиску источники энергии в Мариуполе, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Перед «Теплосетью» поставлена задача создать комиссии и выяснить, у скольких абонентов есть бойлер или другой альтернативный метод нагрева воды.

«Мы приносим извинения у мариупольцев за возникновение неудобства и просим отнестись к проблеме с пониманием. Прежде, чем принять любое решение, нам нужны статистические данные, чтобы определить реальное потребление населением горячей воды», - отметил Михаил Когут.

При принятии решения нужно будет учитывать не только полученные данные, но и несоответствие подаваемой воды, проблемы сетей и платежеспособность самого населения, учитывая тот фактор, что тарифная политика до конца не урегулирована. При этом «Теплосети» предстоит выплатить многомиллионный долг.