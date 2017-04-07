07.04.2017 / 12:28



Мариупольцев приглашают на фестиваль хип-хопа «CHECK DA STYLE 2017»







В Мариуполе в ДК «Молодежный» состоится фестиваль хип-хопа «CHECK DA STYLE 2017». Он является ежегодным, в Мариуполе пройдет третий раз, передает ilich.in.ua.

«CHECK DA STYLE 2017» соберет самых сильных и непредсказуемых танцоров города и не только. Организаторами предусмотрены категории участников:

Breaking KIDS 1x1: дети до 11 лет (до 1 года занятий);

Breaking JUNIORS 1x1: юниоры до 16 лет (до 3 лет занятий);

Breaking PRO 2x2 возраст не ограничен (от 3 лет занятий).

Фестиваль состоится 8 апреля в 12.00. Вход бесплатный.

Более подробную информацию можете узнать тут.