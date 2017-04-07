07.04.2017 / 11:58



В мариупольских школах стартовал новый предмет – «Полицейский бюллетень» (ВИДЕО)

Как стране приходится заново завоевывать свою независимость и почему ради этого полицейские отдают самое дорогое – свою жизнь – об этом говорили правоохранители и учащиеся мариупольской общеобразовательной школы №52. Новые знания – на новом предмете, который инициировал на Донетчине заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

В первую встречу полицейские и дети говорили о тех, кто стал примером патриотизма, мужества и борьбы за свободу – правоохранителей, которые погибли, защищая свою страну, своих родных и друзей от оккупанта в 2014 – 2015 годах.

Василий Рябоконь, Виктор Саенко, Николай Дорошок, Виталий Мандрик и еще 12 героев, которые до последнего стояли на защите страны, - с их историями и подвигом познакомились на первом занятии школьники Мариуполя.

«Стартовал новый предмет – «Полицейский бюллетень». Это урок, во время которого мы рассказываем, что происходит у нас в городе, в области, в стране, - отметила в.и.о. начальника ювенальной превенции ГУНП в Донецкой области Екатерина Шнейдер.