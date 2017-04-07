07.04.2017 / 11:34



Мариупольский спортсмен – среди лучших спортсменов Донецкой области в марте 2017 года



Мариуполец Антон Крюков признан лучшим спортсменом марта в категории видов спорта среди инвалидов. Об этом сообщает Управление по вопросам физической культуры и спорта Донецкой областной государственной администрации, передает ilich.in.ua. «В категории «Виды спорта среди инвалидов»: лучший спортсмен – Крюков Антон Сергеевич – победитель Кубка мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата», - говорится в сообщении. Согласно Положению, по итогам марта 2017 года лучших спортсменов и тренеров месяца определяли по трем категориям: по олимпийским, неолимпийским видам спорта, видам спорта среди инвалидов.