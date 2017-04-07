07.04.2017 / 10:59



В поселках под Мариуполем заработал мобильный флюорограф (ВИДЕО)

В селе Виноградном под Мариуполем заработал мобильный флюорограф для диагностики туберкулеза и онкологических заболеваний. Об этом говорится в сюжете Мариупольского ТВ, передает ilich.in.ua.

Медицинское оборудование предоставило агентство ООН по делам беженцев в Украине. Бесплатный доступ к обследованию получат жители населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения.

Медики говорят – передвижной рентген-кабинет на колесах позволит заранее вывить опасные заболевания туберкулез или онкологию. Чтобы исключить их вероятность, необходима своевременная диагностика.

Современное медицинское оборудование привезено Агентством ООН по делам беженцев в Украине. Представители международной организации уверяют — пройти диагностику бесплатно в мобильном кабинете может любой желающий.

«Медицина должна быть более доступна для каждого жителя нашего города, нашей страны. Живем сегодня в таких условиях, что нам нужна помощь. Еще раз вам низкий поклон и благодарность за то, что не оставляете нас с нашими бедами. Спасибо большое», - отметил заместитель городского головы Михаил Когут.