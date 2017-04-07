07.04.2017

В поселках под Мариуполем заработал мобильный флюорограф (ВИДЕО)
В селе Виноградном под Мариуполем заработал мобильный флюорограф для диагностики туберкулеза и онкологических заболеваний. Об этом говорится в сюжете Мариупольского ТВ, передает ilich.in.ua.
Медицинское оборудование предоставило агентство ООН по делам беженцев в Украине. Бесплатный доступ к обследованию получат жители населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения.
Медики говорят – передвижной рентген-кабинет на колесах позволит заранее вывить опасные заболевания туберкулез или онкологию. Чтобы исключить их вероятность, необходима своевременная диагностика.
Современное медицинское оборудование привезено Агентством ООН по делам беженцев в Украине. Представители международной организации уверяют — пройти диагностику бесплатно в мобильном кабинете может любой желающий.
«Медицина должна быть более доступна для каждого жителя нашего города, нашей страны. Живем сегодня в таких условиях, что нам нужна помощь. Еще раз вам низкий поклон и благодарность за то, что не оставляете нас с нашими бедами. Спасибо большое», - отметил заместитель городского головы Михаил Когут.
Мобильный флюрограф будет доступен для всех жителей сел на линии разграничения.
При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua
обязательно.
Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60,
реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76