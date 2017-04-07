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07.04.2017 / 10:35

В Мариуполе подорожала пасхальная корзина



На рынках и в магазинах Мариуполя наблюдается ажиотаж – жители спешат закупить продукты перед очередным предпасхальным подорожанием. Уже сейчас, когда до главного христианского праздника остается еще 10 дней, становится понятно, что в этом году разговение станет ощутимым для семейного бюджета. И если в 2016 году продуктовый набор к Пасхе обходился в 533 грн., то в нынешнем мариупольцы потратят около 653 грн. Таким образом, за год цены выросли на более, чем 100 грн. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Помимо традиционного роста цен на продукты питания перед Пасхой в этом году на стоимость пасхальной корзины повлияло повышение минимальной зарплаты, а также близость к зоне АТО. Из-за сложностей с логистикой продавцы не стесняясь повышают торговую надбавку практически на все товары.

Самыми дорогостоящими продуктами питания, на которые за год существенно изменились цены, стали: сало с прорезью – 1 кг сейчас стоит 115 грн. - в 2016-м его цена была максимум 105 грн., копченая колбаса обойдется минимум 78 грн./кг - в прошлом году ее стоимость составляла 65 грн., сливочное масло, за которое в супермаркетах города берут 58 грн. за полкило - год назад эту же упаковку можно было купить за 30-40 грн.

Также дорого обойдется и самая главная праздничная покупка – за 100 граммов пасхального кулича продавцы просят в среднем от 10 грн. В тоже время сегодня на прилавках специализирующихся на выпечке торговых точек реализуют куличи весом от 170 граммов по цене 13 грн. за одну пасочку. В 2016 году покупка кулича к Пасхе обходилась в пределах 40 грн.

Самым интригующим и немаловажным товаром к Пасхе остается десяток яиц. Цены на них меняются практически еженедельно и не перестают удивлять мариупольцев. Если около недели назад за десяток брали минимум 11,55, то сегодня на рынках Мариуполя их стоимость колеблется от 12,50 и до 20 грн. за яйца домашнего производства. В то же время в одном из супермаркетов яйца были по 9,70 грн.

Между тем в прошлом году перед Пасхой яйца реализовывали в пределах 17 грн.

Дополнительно докторская колбаса обойдется в 62,80 грн./кг и твердый сыр по цене минимум 99 грн./кг. Свежие огурцы сегодня продают от 42 грн. за килограмм, а помидоры в пределах 50-70 грн. Небольшой тюбик майонеза к салату, пожалуй, остается самым недорогим продуктом – лишь 7,60 грн.

Завершить ассортимент праздничного стола может украинский кагор. Если в 2016 году его продавали от 54 грн., то в текущем цена стартует от 75,84 грн.

К сожалению, следует учитывать, что ближе к Пасхе некоторыми недобросовестными продавцами цены на продукты могут подняты еще выше.

  
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16:39
Мариупольские патрульные возле дома обнаружили боеприпасы (ФОТО)
16:05
На улицах Мариуполя установят архитектурно-декоративное освещение на 3,9 млн грн
15:25
В рамках 24-го тура мариупольский ФК «Ильичевец» сразится с ПФК «Сумы»
14:46
Мариуполь в рейтинге деятельности мэров Донетчины занял 8 позицию (ФОТО)
14:15
В Мариуполе определят реальное потребление горячей воды и посчитают количество бойлеров
13:40
Мариупольцев приглашают на общегородской субботник
12:57
Металлурги Мариуполя поддержали акцию #MRPLconnection (ФОТО)
12:28
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11:58
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14:00 На Донбассе растет заболеваемость туберкулезом и острыми кишечными расстройствами, - Минздрав
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