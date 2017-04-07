07.04.2017 / 09:59



До конца года 46 мариупольских ОСМД получат ремонт одного конструктива за счет бюджетных средств

В этом году 46 объектов ОСМД Мариупаоля получат ремонт одного конструктива за счет бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

«На сегодняшний день по 16 объектам ОСМД техническое задание на выполнение капитального ремонта кровли размещено в системе закупок «ProZorro», по 6 объединениям уже определены подрядные организации и в настоящее время с ними заключаются договора. Всего в этом году должны быть размещены технические задания по 46 объектам ОСМД», - говорится в сообщении пресс-службы.

Серьёзную поддержку в этих вопросах оказывают управления служб горсовета. Так, специалисты Департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры разрабатывают проектно-сметную документацию, а сотрудники Управления по вопросам поддержки и развития ОСМД ДРЖКИ оказывают всестороннюю поддержку объединениям: регистрация в системе закупок «ProZorro», консультация по заключению договоров с подрядной организацией и прочее.