07.04.2017 / 09:29



Окрестности Мариуполя – среди наиболее заминированных территорий Донбасса

Наиболее заминированные территории на Донбассе находятся вблизи 4 городов - Мариуполя, Краматорска, Славянска и Станицы Луганской.

Об этом проинформировал представитель британской благотворительной некоммерческой организации, которая занимается обезвреживанием наземных мин и боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц, HALO Trust Юрий Шаграманян в ходе ІІ Международной конференции по вопросам гражданско-военного сотрудничества, сообщает Укринформ.

"По нашим данным и в соответствии с проведенными исследованиями, больше всего мин - в 15 километровой зоне вблизи Мариуполя, Краматорска, Славянска и Станицы Луганской. Кроме того, там очень много неразорвавшихся снарядов", - сказал Шаграманян.

Он также отметил, что работы по сбору данных о заминировании проводятся, но не в таком темпе, как было запланировано из-за постоянного ведения боевых действий.