07.04.2017 / 09:05



Мариуполец расхаживал по городу с коноплей в кармане (ФОТО)











В Мариуполе у прохожего обнаружены наркотики. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

«Во время отработки микрорайона Восточный Левобережного района Мариуполя сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Донецкой области провели поверхностный осмотр вещей прохожего. Полицейские обнаружили и изъяли бумажный сверток с измельченным высушенным растением, предположительно коноплей, весом около 25 граммов», - говорится в сообщении ведомства.

Мужчина пояснил, что хранил наркотик для собственного употребления.