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07.04.2017 / 09:05
Мариуполец расхаживал по городу с коноплей в кармане (ФОТО)
В Мариуполе у прохожего обнаружены наркотики. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.
«Во время отработки микрорайона Восточный Левобережного района Мариуполя сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Донецкой области провели поверхностный осмотр вещей прохожего. Полицейские обнаружили и изъяли бумажный сверток с измельченным высушенным растением, предположительно коноплей, весом около 25 граммов», - говорится в сообщении ведомства.
Мужчина пояснил, что хранил наркотик для собственного употребления.
По указанному факту начато досудебное расследование с квалификацией по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.