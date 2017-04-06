06.04.2017 / 17:59



Мариупольцев приглашают посетить «Отель двух миров» (ФОТО)















Мариупольцев приглашают на премьеру спектакля «Отель двух миров» по пьесе одного из самых популярных современных драматургов Франции – Эрика-Эммануэля Шмитта. Его произведение – квинтэссенция юмора, драмы и одновременно трогательная история любви. Любви мужчины к женщине, отца к дочери, человека к жизни. За постановку взялась команда «Народного театра «Театромания» в лице режиссеров Антона Тельбизова и Натальи Гончаровой, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«Я давно хотела поставить эту пьесу, потому, что соприкоснуться с таким автором - это огромная радость для режиссёра! Не все профессиональные театры берутся за неё. Это была авантюра... Но, когда я предлагала этот материал, я была глубоко убеждена, что такой коллектив, как «Театромания», должен поработать с таким автором, и обязательно сделает это хорошо!», - рассказывает Наталья Гончарова.

Это первая работа «Театромании» после получения звания «Народный». «Отель» - большая двух актовая пьеса. В нашем репертуаре такое впервые», - делится Антон Тельбизов.