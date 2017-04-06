|
06.04.2017 / 17:27
В Мариуполе обнародованы скриншоты с места проведения теракта, где погиб полковник СБУ (ФОТО)
Расследование подрыва автомобиля сотрудника СБУ 31 марта 2017 года в Мариуполе ведется в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.258 УК Украины.
Как сообщает MRPL.CITY со ссылкой на пресс-центр СБУ, в настоящее время следствием установлено, что в ночь на 31 марта 2017 года в период с 3:30 по 4:00 часов утра в районе караоке-клуба «Максим» и мебельного магазина по проспекту Металлургов, 92А находились 4 человека (смотреть прилагаемые скриншоты), передает ilich.in.ua.
Управление СБУ в Донецкой области просит всех, кому известны изображенные на скриншотах люди, их местонахождение либо иная информация про них, а также, если это непосредственно Вы запечатлены на скриншотах, сообщить об этом по телефонам: (095)622-86-01, (068)601-60-98, (0629)52-31-82.