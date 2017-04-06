06.04.2017 / 17:00



На реконструкцию системы водоснабжения Мариуполя предусмотрено более 127 млн грн

В текущем году в Мариуполе продолжат заменять изношенные элементы системы водоснабжения города. Об этом рассказал заместитель городского головы Михаил Когут, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Так, на реконструкцию водоводов и канализационных коллекторов предусмотрено 127,1 млн грн, согласно Программе социально-экономического развития (ПСЕР). А за счет внебюджетных средств будут проводить реконструкции систем водоснабжения с установкой повышающих насосных станций.

«Что касается ключевых проектов, то будут выполнены работы по ремонту двух магистральных водоводов и трех коллекторов», - подчеркнул Михаил Когут.

Он также отметил, что работы по альтернативному водоснабжению Мариуполя продлятся несколько лет, если начать в текущем году.