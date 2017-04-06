06.04.2017 / 16:25



В Мариуполь на фестиваль «MRPL City 2017» приедут звёзды мировой и украинской музыки (ВИДЕО-АНОНС)

В Мариуполе 30 звёзд мировой и украинской музыки, среди которых Иван Дорн, Onuka и участники "Евровидения-2017" O.Torvald, зажгут прямо посреди Азовского моря. Этим летом намечается самое масштабное музыкальное событие Восточной Украины – фестиваль MRPL City 2017. Поп-, рок- и хип-хоп музыканты, а также "электронщики" взорвут воды Азова 900 киловаттами звука.Об этом сообщает MRPL. CITY, передает ilich.in.ua.



На 3 дня пляж «Песчанка» станет главной сценой фестиваля. Генеральным спонсором события выступает новостной портал MRPL.CITY. По словам главного редактора сайта Владимира Селиванова, летом в Мариуполь приедут более 30 музыкантов, днём посетителей буду радовать известные исполнители «старой» школы в направлениях поп, рок и хип-хоп, а ночью “Песчанку” “зажгут” топовые представители электронной сцены Украины, Англии, Германии и других стран. Фестиваль подобного уровня на Азовском побережье будет проходить впервые.

"Учитывая локацию, мероприятие пройдёт в формате “open-air” (под открытым небом), где для гостей будут сооружены две дневные и одна ночная сцена, танцевальная зона на пляже и платформа для электронных исполнителей, которая будет смонтирована прямо на воде”, — говорит исполнительный продюсер концертного агентства "FishCanFly" Владимир Бригинец.

Кроме этого, организаторы подготовили сюрприз и для молодых, еще не раскрученных, исполнителей. Это «Открытая сцена», на которой в ходе конкурса будет разыграна возможность выступить на одной сцене с известными музыкантами.

Что касается инфраструктуры, для гостей фестиваля будут размещены фуд-корты, где люди смогут перекусить, спортивная зона, предусмотрены водные развлечения. Событие пройдёт с 7 по 9 июля этого года.