06.04.2017 / 15:57



СБУ разыскивает возможных свидетелей теракта в Мариуполе

Управление СБУ в Донецкой области разыскивает возможных свидетелей теракта, который произошел 31 марта на пр. Металлургов в районе рынка «Эдельвейс». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«Уважаемые водители, которые используют видеорегистраторы в своих автомобилях и 31 марта 2017 года в период с 6:00 до 10:00 перемещались по улицам Кафайская, Казанцева и по проспекту Металлургов, для оказания помощи следствию по факту взрыва автомобиля сотрудника СБУ просим сохранить видео и сообщить о его наличии по телефонам: (0629)52-31-82, (0629)52-53-94, (068)601-60-98, (095)622-86-01 или по адресу: г. Мариуполь, ул. Архитектора Нильсена, 33 (Управление СБУ в Донецкой области), - сказано в сообщении пресс-группы УСБУ в Донецкой области.