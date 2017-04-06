06.04.2017 / 15:15



Мариуполец «на дому» подделывал паспорта, трудовые книжки и доверенности (ФОТО)











Мариуполец по месту своего проживания изготавливал официальные документы, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что гражданин Украины 1958 г.н. по месту своего проживания изготавливает (подделывает) официальные документы, а именно: дипломы, трудовые книжки, доверенности, паспорта и тому подобное", - говорится в сообщении ведомтсва.

В среду, 5 апреля, сотрудниками Мариупольской местной прокуратуры совместно с работниками Кальмиусского ОП ЦВП ГУНП в Донецкой области проведен обыск по месту жительства фигуранта в Кальмиусскому районе Мариуполя, в ходе которого обнаружено и изъято поддельные документы, компьютерную технику, печати, которые свидетельствуют о преступной деятельности лица.