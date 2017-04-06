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06.04.2017 / 14:30
Мариупольцы смогут путешествовать в страны-члены Евросоюза - Европарламент проголосовал за безвиз для Украины
Европарламент принял в четверг, 6 апреля, законодательную резолюцию, согласно которой Украину переносят в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования для краткосрочных путешествий по странам ЕС.
Далее, по процедуре, решение о предоставлении Украине безвизового режима должен дважды утвердить Совет Евросоюза на уровне послов стран-членов и министров. Документ должны подписать президент Европарламента и председательствующий в Совете ЕС представитель Мальты. Решение вступит в силу на 20-й день после опубликования.
Как ожидается, украинцы смогут свободно путешествовать в страны-члены Евросоюза (за исключением Британии и Ирландии) в июне.
Украинские граждане, которые являются владельцами биометрических паспортов, могут находиться в странах ЕС до 90 дней в период каждые 180 дней.
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