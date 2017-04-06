06.04.2017 / 13:52



Пять ОСМД в Мариуполе стали победителями конкурса "Яркие огни добрососедства" (ФОТО)















Пять ОСМД в Мариуполе стали победителями конкурса "Яркие огни добрососедства" и получили в подарок наборы LED-светильников для наружного освещения подъездов. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Всего участниками конкурса стали 120 ОСМД. Жители многоэтажек проводили "праздник соседей", творчески и нестандартно украшали свои дворы. Награды получили лучшие из лучших. Ими стали:

ОСМД «Базис» в номинации «Самый сплоченный дворик» за наибольшее количество участников, задействованных в украшении двора;

ОСМД «Металлургов-21» - в номинации «Креативный дворик»;

ОСМД «61 квартал-1» - в номинации «Самый праздничный дворик»;

ОСМД «Куприна-31» - в номинации «Самое оригинальное украшение двора»,

ОСМД «Першотравневый-21» - в номинации «Самый сказочный дворик».

По мнению организаторов, главные результаты конкурса – это даже не победители. Участие в мероприятии объединило людей, соседей многоэтажек, которые много лет жили рядом и, благодаря совместной работе, смогли познакомиться, сдружиться и лучше узнать друг друга. Организаторы верят, что это начинание станет началом хорошей традиции добрососедства, которая будет развиваться в нашем городе и впредь.