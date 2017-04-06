06.04.2017 / 13:02



В Мариуполе начат демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций (ФОТО)











В рамках программы благоустройства Мариуполя в городе начат демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. Сегодня на пересечении улиц Бахчиванджи и Флотская убрали рекламный щит, владелец которого еще с 2011 года избегал уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Как рассказал начальник инспекции по благоустройству городского совета Сергей Марчук, прежде всего, отрабатываются четыре центральных проспектов Мариуполя: Мира, Металлургов, Строителей и Нахимова.