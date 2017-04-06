06.04.2017 / 12:20



В планах развития портовой инфраструктуры Украины – реконструкция причалов в порту Мариуполя

Администрация морских портов Украины презентовала компаниям-членам Американской торговой палаты в Украине, а также ключевым украинским и иностранным инженерно-строительным компаниям проекты по развитию причальной инфраструктуры, среди которых и работы по реконструкции гидротехнической части причалов № 3-4 в порту Мариуполь, передает ilich.in.ua со ссылкой на Мининфраструктуры.

«В текущем году продолжится реализация проектов по строительству причала 1-с и реконструкции причала № 7 в порту, начнется реконструкция гидротехнической части причалов № 1,2 в Черноморском порту. Также АМПУ планирует начать работы по реконструкции гидротехнической части причалов № 3-4 в порту Мариуполь и строительство причала № 8 в порту Николаев», - говорится в сообщении.