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Главная / Лента новостей / В планах развития портовой инфраструктуры Украины – реконструкция причалов в порту Мариуполя

06.04.2017 / 12:20

В планах развития портовой инфраструктуры Украины – реконструкция причалов в порту Мариуполя

Администрация морских портов Украины презентовала компаниям-членам Американской торговой палаты в Украине, а также ключевым украинским и иностранным инженерно-строительным компаниям проекты по развитию причальной инфраструктуры, среди которых и работы по реконструкции гидротехнической части причалов № 3-4 в порту Мариуполь, передает ilich.in.ua со ссылкой на Мининфраструктуры.

«В текущем году продолжится реализация проектов по строительству причала 1-с и реконструкции причала № 7 в порту, начнется реконструкция гидротехнической части причалов № 1,2 в Черноморском порту. Также АМПУ планирует начать работы по реконструкции гидротехнической части причалов № 3-4 в порту Мариуполь и строительство причала № 8 в порту Николаев», - говорится в сообщении.

Всего до конца года АМПУ планирует направить 966 миллионов гривен на развитие причальной инфраструктуры.

  
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17:27
В Мариуполе обнародованы скриншоты с места проведения теракта, где погиб полковник СБУ (ФОТО)
17:00
На реконструкцию системы водоснабжения Мариуполя предусмотрено более 127 млн грн
16:25
В Мариуполь на фестиваль «MRPL City 2017» приедут звёзды мировой и украинской музыки (ВИДЕО-АНОНС)
15:57
СБУ разыскивает возможных свидетелей теракта в Мариуполе
15:15
Мариуполец «на дому» подделывал паспорта, трудовые книжки и доверенности (ФОТО)
14:30
Мариупольцы смогут путешествовать в страны-члены Евросоюза - Европарламент проголосовал за безвиз для Украины
13:52
Пять ОСМД в Мариуполе стали победителями конкурса "Яркие огни добрососедства" (ФОТО)
13:02
В Мариуполе начат демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций (ФОТО)
12:20
В планах развития портовой инфраструктуры Украины – реконструкция причалов в порту Мариуполя
11:53
В мариупольской больнице на практике применяют альтернативные методы нагрева воды (ФОТО)
11:07
Гендиректор мариупольского меткомбината и вице-премьер министр Украины поддержали флэш-моб #MRPLconnection (ФОТО)
10:35
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14:58 На Донбассе перекрыли канал поставки алкогольного фальсификата
13:46 На Донетчине предупредили государственные убытки во время тендерных закупок на 2,4 млн грн
12:55 Жители Донбасса получат в помощь от Папы Римского наборы семян и картофель для посадки
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