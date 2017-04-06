06.04.2017 / 11:53



В мариупольской больнице на практике применяют альтернативные методы нагрева воды (ФОТО)











В детском инфекционном отделении №3 мариупольской городской больницы № 4 с конца лета прошлого года работает гелиосистема. С ее помощью отделения обеспечивается теплой водой. Об этом рассказали начальник управления здравоохранения Сергей Данилков и главный врач больницы №4 Владимир Жигиль, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как сообщалось ранее, с 1 апреля в Мариуполе и других городах Украины отключено централизованное отопление и горячая вода. Для многих социальных объектов это стало настоящим испытанием. Но Мариуполь не только ищет альтернативные методы нагрева воды, а уже на практике применяет некоторые из них.

«С сентября у нас полноценно заработала гелиосистема. В солнечные дни она позволяет нагревать 800 литров воды за несколько времен до 60 градусов, в пасмурные – до 20. Также в отделениях мы устанавливаем электрические водонагреватели», - отметил Владимир Жигиль.

Главный врач рассказал, что это достойная альтернатива централизованному горячему водоснабжению на межотопительный период и сейчас идут поиски инвесторов для обеспечения других отделений гелиосистемами.

Данилков Сергей отметил, что власть города занимается вопросом поиска альтернативных способов нагрева воды и особенно остро этот вопрос стоит в отношении больниц: «Опыт, который есть в больнице №4, это не решение всех проблем. Это направление куда надо двигаться и займет несколько лет. Для начала надо просчитать экономическую эффективность». Он также отмечает, что полный переход на электрические водонагреватели не возможен из-за высокой нагрузки на электросети.