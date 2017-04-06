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06.04.2017 / 11:07
Гендиректор мариупольского меткомбината и вице-премьер министр Украины поддержали флэш-моб #MRPLconnection (ФОТО)
Генеральный директор мариупольского меткомбината им.Ильича Юрий Зинченко и вице-премьер министр Украины Геннадий Зубко поддержали флэш-моб #MRPLconnection , цель которого – улучшить транспортное сообщение между Мариуполем и всей Украиной.
Фотографию с поддержкой флэш-моба опубликовал на своей странице в Facebook Юрий Зинченко, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
«Полумиллионный Мариуполь оказался, по сути, отрезанным от всей Украины: транспортное сообщение в нынешнем состоянии лишает его жителей возможности нормально передвигаться по стране», - отметил он.
Юрий Зинченко подчеркнул, что необходимо запустить поезд «Мариуполь-Одесса», продлить поезда «Интерсити» до Мариуполя, отремонтировать автодорогу из Мариуполя до Запорожья и возобновить работу аэропорта.
Напомним, ранее активная молодежь Мариуполя запустила флэш-моб #MRPLconnection с просьбой улучшить транспортное сообщение города со всей Украиной. Соответствующее предложение появилось на сайте электронных петиций.