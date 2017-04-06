06.04.2017 / 11:07



Гендиректор мариупольского меткомбината и вице-премьер министр Украины поддержали флэш-моб #MRPLconnection (ФОТО)







Генеральный директор мариупольского меткомбината им.Ильича Юрий Зинченко и вице-премьер министр Украины Геннадий Зубко поддержали флэш-моб #MRPLconnection , цель которого – улучшить транспортное сообщение между Мариуполем и всей Украиной.

Фотографию с поддержкой флэш-моба опубликовал на своей странице в Facebook Юрий Зинченко, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

«Полумиллионный Мариуполь оказался, по сути, отрезанным от всей Украины: транспортное сообщение в нынешнем состоянии лишает его жителей возможности нормально передвигаться по стране», - отметил он.

Юрий Зинченко подчеркнул, что необходимо запустить поезд «Мариуполь-Одесса», продлить поезда «Интерсити» до Мариуполя, отремонтировать автодорогу из Мариуполя до Запорожья и возобновить работу аэропорта.