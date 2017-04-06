06.04.2017 / 10:35



В Центральном районе мариупольцы смогут оплатить коммуналку без очередей и комиссионного сбора

С целью удобства оплаты коммунальных и других услуг без очередей и комиссионного сбора Центральной районной администрацией Мариуполя были предоставлены предложения к филиалу - Донецкое областное управление АО «Ощадбанк» по установке терминалов самообслуживания на территории Центрального района.

Как сообщает пресс-служба горсовета, жители города теперь могут воспользоваться информационно-платежными терминалами в подотчетных отделениях «Ощадбанк», расположенных по указанным адресам: ул.Соборная, 4, пр.Строителей, 166, ул. П.Орлика, 83/23, пр.Металлургов, 79, пр.Металлургов, 121, ул.Троицкая, 59, пр.Мира, 24, Запорожское шоссе, 2, пр.Мира, 123, пр.Мира, 1, ул.А.Куинджи,72, бул.Шевченко, 339, ул.Куприна, 11.

Обращаем Ваше внимание, что по вышеуказанным адресам оплата платежей осуществляется без комиссионного сбора.

Также для удобства пользования услугами платежный терминал установлен в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) по адресу: пр.Мира, 107.