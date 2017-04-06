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Главная / Лента новостей / В Центральном районе мариупольцы смогут оплатить коммуналку без очередей и комиссионного сбора

06.04.2017 / 10:35

В Центральном районе мариупольцы смогут оплатить коммуналку без очередей и комиссионного сбора

С целью удобства оплаты коммунальных и других услуг без очередей и комиссионного сбора Центральной районной администрацией Мариуполя были предоставлены предложения к филиалу - Донецкое областное управление АО «Ощадбанк» по установке терминалов самообслуживания на территории Центрального района.

Как сообщает пресс-служба горсовета, жители города теперь могут воспользоваться информационно-платежными терминалами в подотчетных отделениях «Ощадбанк», расположенных по указанным адресам: ул.Соборная, 4, пр.Строителей, 166, ул. П.Орлика, 83/23, пр.Металлургов, 79, пр.Металлургов, 121, ул.Троицкая, 59, пр.Мира, 24, Запорожское шоссе, 2, пр.Мира, 123, пр.Мира, 1, ул.А.Куинджи,72, бул.Шевченко, 339, ул.Куприна, 11.

Обращаем Ваше внимание, что по вышеуказанным адресам оплата платежей осуществляется без комиссионного сбора.

Также для удобства пользования услугами платежный терминал установлен в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) по адресу: пр.Мира, 107.

В случае возникновения вопросов по работе с терминалом обращайтесь за помощью к специалистам банка.

  
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17:27
В Мариуполе обнародованы скриншоты с места проведения теракта, где погиб полковник СБУ (ФОТО)
17:00
На реконструкцию системы водоснабжения Мариуполя предусмотрено более 127 млн грн
16:25
В Мариуполь на фестиваль «MRPL City 2017» приедут звёзды мировой и украинской музыки (ВИДЕО-АНОНС)
15:57
СБУ разыскивает возможных свидетелей теракта в Мариуполе
15:15
Мариуполец «на дому» подделывал паспорта, трудовые книжки и доверенности (ФОТО)
14:30
Мариупольцы смогут путешествовать в страны-члены Евросоюза - Европарламент проголосовал за безвиз для Украины
13:52
Пять ОСМД в Мариуполе стали победителями конкурса "Яркие огни добрососедства" (ФОТО)
13:02
В Мариуполе начат демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций (ФОТО)
12:20
В планах развития портовой инфраструктуры Украины – реконструкция причалов в порту Мариуполя
11:53
В мариупольской больнице на практике применяют альтернативные методы нагрева воды (ФОТО)
11:07
Гендиректор мариупольского меткомбината и вице-премьер министр Украины поддержали флэш-моб #MRPLconnection (ФОТО)
10:35
В Центральном районе мариупольцы смогут оплатить коммуналку без очередей и комиссионного сбора
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12:55 Жители Донбасса получат в помощь от Папы Римского наборы семян и картофель для посадки
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