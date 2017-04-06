06.04.2017 / 09:57



Полицейские лишили двух мариупольцев наркосодержащих запасов (ФОТО)











Правоохранители изъяли у двух мариупольцев наркосодержащие препараты - житель Сартаны расфасовал высушенное растение «по дозам», другой злоумышленник залил ацетоном трехлитровую банку, доверху наполненную коноплей, чтобы «наслаждение» было крепче, передает ilich.in.ua.

Как сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, 21-летний житель мариупольского поселка Сартана, который впервые попадает в поле зрения правоохранителей, хранил 8 свертков с измельченным и высушенным растением в гараже. 34-летний нарколюбитель из поселка Мирный спрятал в коридоре под столом стеклянную банку с замоченной коноплей. Где взял рецепт, фигурант не признается, вместо этого поясняет, что так наслаждение ощутимее. Последний уже имеет криминальный опыт за незаконный наркооборот.