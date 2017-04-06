06.04.2017 / 09:32



В Мариуполе установили первый общественный биотуалет с учетом потребностей людей с инвалидностью (ФОТО)











В Театральном сквере Мариуполя установили первый общественный биотуалет с учетом потребностей людей с инвалидностью. Он просторный, имеет необходимые поручни, обеспечен электроэнергией и водой, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По словам директора ДК «Молодежный» Алексея Ляха, организация «Общество инвалидов «Источник надежды» обратились с просьбой сделать биотуалет для людей с инвалидностью. Объект изготовило одно из мариупольских предприятий. Производители учли все пожелания представителей организации и общины Мариуполя.

«Его установили недавно. На данный момент мы подключаем его к электросети. Думаю, что такие биотуалеты появятся не только в Центральном, но и в других районах города», - добавил Алексей Лях.