06.04.2017 / 09:05



Часть Кальмиусского района Мариуполя на сутки останется без воды Как сообщили ilich.in.ua в пресс-службе Мариупольского горсовета, сегодня в связи с производством плановых работ по замене оборудования на насосной станции Сартанская с 9.00 до 9.00 7 апреля будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: пр. Металлургов, ул. Покровская, ул. Орсовская, ул. Карпинского, ул. Радина, ул. Сеченова, ул. Вознесенская, ул. Волосевича, пр. Никопольский, ул. Австрийская, 25кв., 26кв., 27кв., Садки-1, 2, пос. Аэродромный, ул. Заворуева, ул. Чкалова, ул. Пушкина, ул. Бажана, ул. Речная, ул. Толстого, ул. Гастелло, ул. Глинки, ул. Камышовая, ул. Армейская, ул. Гоголевская, ул. Блажевича, ул. Ак. Амосова, ул. Монтажная, ул. Покрышкина, ул. Гонды, ул. Рельефная, ул. Дальневосточная, ул. Н. Жизнь, ул. Сормовская, ул. Литейная, ул. Доменная, ул. Семашко, ул. Кондрашкина, ул. Челюскинцев, ул. Бодрова, ул. М. Мазая, ул. Миусская, ул. Сельскохозяйственная, пер. Студенческий, горбольницы №1, 5, гемодиализ, скорая помощь, пер. Прокатный, ул. Новотрубная, кафе «Никополь Провиданс», д/с № 84, 71, 59, 73, 118, 61, 98, 102, 90; ледовый комплекс «Ледо», плавбассейн «Нептун», база механизации, 1; Камышовая1, пож. часть № 25, пож. часть «Азовмаша»; ПТУ№74, комплекс «Новатор», пр. Никопольский лицей №133, заводоуправление «Азовмаш», приют «Добрый самаритянин», ОШ№ 42, 17, 22, 4, 34, 20, 21, 28, заправка «Бош», ДК «Искра», ул. Заозерная, стоматология, ЦРМО 6, заводская поликлиника ул. Волосевича, 12, ДЕПО 3 котельная, пр. Карпова кафе «Светлана», гост. «Колумб», «Дружба», автоколона ул. Октябрьская, 1; ДК «Металлургов», школьное питание, ЦТП№1, 2, 3, 4, 5; ЖЭО; стад. «Ильичевец», площадка Б «Азовмаш», МРЭО, заводоуправление к-та Ильича, пер. Прокатный детское питание, Ильичевский рынок, пр. Карпова подстанция№35, ул. Камышовая ЦМК2, детская поликлиника, судмедэкспертиза, бетонный завод, магазин «Наша марка», автомойка «Ниагара».