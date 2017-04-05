05.04.2017 / 17:51



На безопасность и правопорядок Мариуполя планируют направить более 10 млн грн

Заместитель городского головы Мариуполя Ярослав Хотнянський рассказал о мероприятиях, которые запланировано провести в текущем году для безопасности города и его правопорядка. Во время презентации Программы социально-экономического развития-2017 (ПСЕР) отметили, что на эти цели планируют направить более 10 миллионов гривен, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

В частности, в Мариуполе действуют программы «Правопорядок» и «Безопасный город». Например, в рамках «Безопасного города», совместно с областным управлением Национальной полиции, реализуется проект по модернизации и установке новой системы видеонаблюдения. За средства Фонда развития Мариуполя приобрели 37 современных видеокамер, которые позволяют распознавать лица, номерные знаки, и тому подобное. Они установлены в 20 местах и переданы на баланс МТТУ.

Очень важно для города сделать школы и детсады безопасными. Поэтому запланировано установить кнопки экстренного вызова полиции и системы видеонаблюдения. Оснащение видеокамерами проходит без затрат из городского бюджета - с помощью коммерческих структур.

«Видеонаблюдение позволит родителям присматривать за детьми, а сигнал с камеры будет подаваться в единый коммуникационный центр Национальной полиции», - пояснил Ярослав Хотнянський.