05.04.2017 / 17:18



В Кальмиусском районе Мариуполя работы на водоводе продолжатся до 23.00

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, в связи с увеличением объема ремонтных работ на задвижке д/у 400 по адресу ул. Жигулевская/ Митрополичья балка, подача воды в Кальмиусском районе города планируется 5 апреля в 23.00, передает ilich.in.ua.

Время подачи воды с нормативным давлением будет осуществлена к 7.00 6 апреля.

Напомним, прекращено водоснабжение по следующим адресам: ул. Жигулевская, 1-154, пер. Солдатский, 1-50, пр-д Солдатский, 1-24, ул. Ровная, 4-43а, ул. Родниковая, 1-26, ул. Гурамишвили, 1-118, ул. Шопена, 1-107, пер. Шопена, 1-87, пр-д Шопена, 1-32, ул. Ракетная, 1-199, пер. Курчатова, 55-69, пер. О. Дундича, 1-33, ул. О. Дундича, 1-49, роддом, интернат (пр. Шопена), котельная 232кв., Д/с № 57, 68, 40, 151; ОШ № 47, 24.