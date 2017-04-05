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05.04.2017 / 15:55
В Мариуполе полицейские обнаружили на территории школы гранату и патроны (ФОТО)
Взрывоопасные предметы увидели в траве сотрудники Приморского отделения полиции Мариуполя, которые вместе с директором учебного заведения осматривали территорию перед высадкой деревьев на школьном дворе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.
Граната Ф-1 и 84 патрона калибром 5,45 мм находились на расстоянии около 40 м от школы.
Арсенал был изъят. Кроме того, полицейские обследовали всю пришкольную территорию. Других опасных предметов не обнаружено.
Происхождение боеприпасов устанавливается. Проводится проверка.