05.04.2017 / 15:55



В Мариуполе полицейские обнаружили на территории школы гранату и патроны (ФОТО)







Взрывоопасные предметы увидели в траве сотрудники Приморского отделения полиции Мариуполя, которые вместе с директором учебного заведения осматривали территорию перед высадкой деревьев на школьном дворе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Граната Ф-1 и 84 патрона калибром 5,45 мм находились на расстоянии около 40 м от школы.

Арсенал был изъят. Кроме того, полицейские обследовали всю пришкольную территорию. Других опасных предметов не обнаружено.