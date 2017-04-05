05.04.2017 / 15:15



Кальмиусский район Мариуполя лидирует по количеству стихийных свалок (ФОТО)











В Мариуполе появилось более 140 стихийных свалок, 80 из них властям города уже удалось ликвидировать. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

По уточнённой информации райадминистраций города, на территории Мариуполя жители создали 141 свалку, коммунальщики ликвидировали более половины стихийных мусоросборников. По количеству фактов антисанитарии лидирует Кальмиусский район.

В Центральном районе убрано 19 из 35 свалок, в Приморском районе 15 из 25, в

Левобережном районе 10 из 20, в Кальмиусском районе из 61 стихийной свалки убрано 36.