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05.04.2017 / 14:35
Летом «Укрзализница» обещает запустить поезд из Мариуполя в Одессу
«Укрзализница» обещает запустить поезд из Мариуполя до Одессы не раньше июля текущего года, после ремонта участка пути Камыш-Заря – Волноваха.
Об этом заявил глава правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун в ответ на запрос народного депутата Натальи Веселовой, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
«Вопрос о назначении курсирования нового дополнительного поезда сообщением Мариуполь-Одесса будет обработан по окончанию ремонтных работ на участке Камыш-Заря - Волноваха (после 20.06.2017)», - говорится в ответе «Укрзализныци».