05.04.2017 / 14:35



Летом «Укрзализница» обещает запустить поезд из Мариуполя в Одессу

«Укрзализница» обещает запустить поезд из Мариуполя до Одессы не раньше июля текущего года, после ремонта участка пути Камыш-Заря – Волноваха.

Об этом заявил глава правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун в ответ на запрос народного депутата Натальи Веселовой, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.