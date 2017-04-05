05.04.2017 / 13:52



Для маломобильных мариупольцев приобретут специализированный автомобиль на сумму 2 млн грн.

Мариуполь готов приобрести специализированный автомобиль на сумму 2 млн грн. для маломобильных групп людей. Об этом рассказала заместитель городского головы Ксения Сухова, презентуя ключевые проекты Программы социально-экономического развития Мариуполя на 2017 год, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

В социальном направлении стратегическая цель города – поддержать, адаптировать социально-незащищенных горожан.

«Стратегически важно не просто оказать психологическую, юридическую, материальную помощь, а адаптировать к условиям жизни и помочь найти работу, - отметила Ксения Сухова. - В рамках этой стратегии мы и дальше будем развивать центры социальных служб для семьи, детей и молодежи, открывая новые востребованные сервисы».

Приоритет этого года - люди пожилого возраста и с инвалидностью. Поэтому предусмотрен капитальный ремонт терцентров с благоустройством территории Левобережного и Центрального районов на общую сумму свыше 6 млн грн. Эти центры будут оснащены новым, современным оборудованием и сервисом за счет привлеченных инвестиций. Также в планах выполнить ремонт двух реабилитационных центров для детей с инвалидностью Левобережного и Центрального районов на сумму 600 тыс грн.