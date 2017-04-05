05.04.2017 / 13:11



В Мариуполе восстановят сгоревшее здание горсовета и реконструируют Административную площадь

В этом году начнутся работы по восстановлению сгоревшего здания горсовета и реконструкции Административной площади в Мариуполе. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом заявил первый заместитель городского головы Александр Голтвенко во время презентации ключевых проектов Программы социально-экономического развития-2017.

Он сообщил, что будут начаты работы по реконструкции здания, на что область выделила 34 млн. грн. Реализация этого проекта займет около полутора лет. Также, по словам Александра Голтвенко, изменит свой внешний вид площадь перед горсоветом. На это выделены благотворительные средства греческого бизнесмена, который решил сделать подарок Мариуполю и его горожанам.

Также продолжатся работы по реконструкции водовода Кленовой балки, планируется открыть центр услуг "Мултицентр", реконструировать Левобережный кинотеатр "Союз", на что из городского бюджета выделено 15 млн грн, а из государственного - около 35 млн грн.