05.04.2017 / 11:07



Мариуполь лидирует в регионе по невыплаченной зарплате Мариуполь сохраняет лидерство в регионе по невыплаченной зарплате работникам предприятий. По состоянию на 1 марта сумма задолженности по зарплате превысила 199 млн грн., сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. По информации Главного управления статистики Донецкой области, задолженность предприятий Мариуполя превышают 77% от общей суммы зарплатных долгов в Донецкой области. «На 1 марта 2017 года основная часть суммы задолженности экономически активных предприятий пришлась на промышленность (86,7%). Наиболее весомую в сумме невыплаченной зарплаты области составляют долги Мариуполя (77,5%), Славянска (4,5%) и Макеевки (3,6%)», - сказано в сообщении.