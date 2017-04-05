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Главная / Лента новостей / Мариупольским автолюбителям: В Украине изменили правила проезда перекрестков с круговым движением

05.04.2017 / 10:40

Мариупольским автолюбителям: В Украине изменили правила проезда перекрестков с круговым движением





Верховная Рада приняла законопроект 4246, согласно которому в Украине изменяются правила проезда перекрестков с круговым движением, передает ilich.in.ua со ссылкой на Autogeek.

Согласно принятому документу за основу и в целом, отныне на всех перекрестках с круговым движением устанавливаются единые правила их проезда, если иное не предусмотрено дополнительно установленными знаками приоритета.

Теперь все автомобили, которые уже движутся по кругу, будут иметь преимущество перед теми автомобилями, которые только выезжают на перекресток.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, принять его депутатов вынудила сложная социально-экономическая ситуация в Украине. Отсутствие дорожной разметки и дорожных знаков на автодорогах, а также разные правила пересечения перекрестков с круговым движением в разных городах страны привело к большому количеству аварий на таких участках.

И потому имеет смысл привести правила пересечения таких перекрестков к единому стандарту.

Одним из первых колец, где было организовано движение по такой схеме Roundabout — это построенное кольцо в 1907 году архитектором Джоном МакЛареном для движения автомобилей и трамваев Hanchett Residence Park в городе Сан Хосе, Калифорния.

В странах Европы, кстати, на круговых перекрестках тоже действует схема проезда Roundabout. Как свидетельствует официальная статистика, каждый раз после введения схемы Roundabout аварийность на перекрестках уменьшалась примерно на 80%.

  
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Летом «Укрзализница» обещает запустить поезд из Мариуполя в Одессу
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Для маломобильных мариупольцев приобретут специализированный автомобиль на сумму 2 млн грн.
13:11
В Мариуполе восстановят сгоревшее здание горсовета и реконструируют Административную площадь
12:30
В мариупольском поселке выдают гуманитарку в виде топливных брикетов (ФОТО)
11:45
До конца дня вблизи Мариуполя будут утилизировать боеприпасы
11:07
Мариуполь лидирует в регионе по невыплаченной зарплате
10:40
Мариупольским автолюбителям: В Украине изменили правила проезда перекрестков с круговым движением
09:57
Муниципальный транспорт Мариуполя пополнят еще 57 трамваев и троллейбусов
09:16
В Мариуполе под стенами предприятия найден оружейный арсенал (ФОТО)
08:55
В Кальмиусском районе Мариуполя аварийные работы с отключением холодной воды
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15:30 Житель Донетчины хранил 7 кг наркотиков
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13:00 Неподалеку одной из шахт Донетчины нашли патроны к зенитной установке (ФОТО)
11:50 До конца месяца КПВВ на Донбассе продолжат работу по временному графику
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