05.04.2017 / 10:40



Мариупольским автолюбителям: В Украине изменили правила проезда перекрестков с круговым движением











Верховная Рада приняла законопроект 4246, согласно которому в Украине изменяются правила проезда перекрестков с круговым движением, передает ilich.in.ua со ссылкой на Autogeek .

Согласно принятому документу за основу и в целом, отныне на всех перекрестках с круговым движением устанавливаются единые правила их проезда, если иное не предусмотрено дополнительно установленными знаками приоритета.

Теперь все автомобили, которые уже движутся по кругу, будут иметь преимущество перед теми автомобилями, которые только выезжают на перекресток.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, принять его депутатов вынудила сложная социально-экономическая ситуация в Украине. Отсутствие дорожной разметки и дорожных знаков на автодорогах, а также разные правила пересечения перекрестков с круговым движением в разных городах страны привело к большому количеству аварий на таких участках.

И потому имеет смысл привести правила пересечения таких перекрестков к единому стандарту.

Одним из первых колец, где было организовано движение по такой схеме Roundabout — это построенное кольцо в 1907 году архитектором Джоном МакЛареном для движения автомобилей и трамваев Hanchett Residence Park в городе Сан Хосе, Калифорния.