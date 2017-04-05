05.04.2017 / 09:57



Муниципальный транспорт Мариуполя пополнят еще 57 трамваев и троллейбусов

В рамках программы развития муниципального транспорта в Мариуполе планируют закупить 57 трамваев и троллейбусов. Средства на приобретение транспортный средств для ТТУ предусмотрены в программе социально-экономического развития Мариуполя на 2017 год. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Всего объем финансирования составит 78,6 млн грн. Планируется, что Департаментом транспорта и связи будут приобретены 40 трамваев б/у в странах Евросоюза. На это из областного и городского бюджета потратят свыше 30 млн грн.

Также закупят 17 троллейбусов – часть из них за счет средств государственного фонда регионального развития, а также городского бюджета.

Программой социально-экономического развития также предусмотрены капитальный ремонт 2,3 км контактных сетей трамвая, замена 9 аварийных опор и продление троллейбусной линии на 4,7 км.