Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 5 апреля 2017 года, Среда
Солнечная улыбка Испании
Самая честная награда
Семейный альбом Украины
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / Муниципальный транспорт Мариуполя пополнят еще 57 трамваев и троллейбусов

05.04.2017 / 09:57

Муниципальный транспорт Мариуполя пополнят еще 57 трамваев и троллейбусов

В рамках программы развития муниципального транспорта в Мариуполе планируют закупить 57 трамваев и троллейбусов. Средства на приобретение транспортный средств для ТТУ предусмотрены в программе социально-экономического развития Мариуполя на 2017 год. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Всего объем финансирования составит 78,6 млн грн. Планируется, что Департаментом транспорта и связи будут приобретены 40 трамваев б/у в странах Евросоюза. На это из областного и городского бюджета потратят свыше 30 млн грн.

Также закупят 17 троллейбусов – часть из них за счет средств государственного фонда регионального развития, а также городского бюджета.

Программой социально-экономического развития также предусмотрены капитальный ремонт 2,3 км контактных сетей трамвая, замена 9 аварийных опор и продление троллейбусной линии на 4,7 км.

В общем на развитие транспорта в 2017 году в Мариуполе запланировано выделить 277,8 млн грн.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

05.04.2017


16:15   На неподконтрольную Донетчину везли медоборудование стоимостью 500 тыс. грн


15:55   В Мариуполе полицейские обнаружили на территории школы гранату и патроны (ФОТО)


15:30   Житель Донетчины хранил 7 кг наркотиков


15:15   Кальмиусский район Мариуполя лидирует по количеству стихийных свалок (ФОТО)


14:35   Летом «Укрзализница» обещает запустить поезд из Мариуполя в Одессу


14:11   Мальтийский орден создал 9 реабилитационных центров для пострадавших на Донбассе


13:52   Для маломобильных мариупольцев приобретут специализированный автомобиль на сумму 2 млн грн.


13:11   В Мариуполе восстановят сгоревшее здание горсовета и реконструируют Административную площадь


13:00   Неподалеку одной из шахт Донетчины нашли патроны к зенитной установке (ФОТО)


12:30   В мариупольском поселке выдают гуманитарку в виде топливных брикетов (ФОТО)


11:50   До конца месяца КПВВ на Донбассе продолжат работу по временному графику


11:45   До конца дня вблизи Мариуполя будут утилизировать боеприпасы


11:07   Мариуполь лидирует в регионе по невыплаченной зарплате


10:40   Мариупольским автолюбителям: В Украине изменили правила проезда перекрестков с круговым движением


10:25   На Донетчине запускают биогазовый завод


09:57   Муниципальный транспорт Мариуполя пополнят еще 57 трамваев и троллейбусов


09:16   В Мариуполе под стенами предприятия найден оружейный арсенал (ФОТО)


09:04   На Донетчине пограничникам предлагали взятку за незаконный провоз 40 тыс. грн


08:55   В Кальмиусском районе Мариуполя аварийные работы с отключением холодной воды

Календарь
Апрель 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
05.04.2017
15:55
В Мариуполе полицейские обнаружили на территории школы гранату и патроны (ФОТО)
15:15
Кальмиусский район Мариуполя лидирует по количеству стихийных свалок (ФОТО)
14:35
Летом «Укрзализница» обещает запустить поезд из Мариуполя в Одессу
13:52
Для маломобильных мариупольцев приобретут специализированный автомобиль на сумму 2 млн грн.
13:11
В Мариуполе восстановят сгоревшее здание горсовета и реконструируют Административную площадь
12:30
В мариупольском поселке выдают гуманитарку в виде топливных брикетов (ФОТО)
11:45
До конца дня вблизи Мариуполя будут утилизировать боеприпасы
11:07
Мариуполь лидирует в регионе по невыплаченной зарплате
10:40
Мариупольским автолюбителям: В Украине изменили правила проезда перекрестков с круговым движением
09:57
Муниципальный транспорт Мариуполя пополнят еще 57 трамваев и троллейбусов
09:16
В Мариуполе под стенами предприятия найден оружейный арсенал (ФОТО)
08:55
В Кальмиусском районе Мариуполя аварийные работы с отключением холодной воды
Все новости
Новости Украины и Мира
05.04.2017
16:15 На неподконтрольную Донетчину везли медоборудование стоимостью 500 тыс. грн
15:30 Житель Донетчины хранил 7 кг наркотиков
14:11 Мальтийский орден создал 9 реабилитационных центров для пострадавших на Донбассе
13:00 Неподалеку одной из шахт Донетчины нашли патроны к зенитной установке (ФОТО)
11:50 До конца месяца КПВВ на Донбассе продолжат работу по временному графику
10:25 На Донетчине запускают биогазовый завод
09:04 На Донетчине пограничникам предлагали взятку за незаконный провоз 40 тыс. грн
04.04.2017
17:25 Украинское телевидение теперь могут смотреть жители неподконтрольного Донбасса
15:56 На Донетчине чиновников будут судить заочно за растрату свыше 2,6 млн грн
14:45 Красный Крест направил более 500 млн на помощь пострадавшим от конфликта на Донбассе
13:38 В Донецкой области от обстрелов пострадали более 10 тысяч жилых домов, - Жебривский
12:30 Данные о пересечении КПВВ на Донбассе могут автоматически передаваться в Пенсионный Фонд
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования