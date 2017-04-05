05.04.2017 / 09:16



В Мариуполе под стенами предприятия найден оружейный арсенал (ФОТО)











В Левобережном районе Мариуполя прохожий обнаружил пакет с боеприпасами. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Мужчина не стал трогать находку, а сразу обратился к правоохранителям. В пакете находились 4 ВОГ-17, РГД-5 с запалом и почти 2300 патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра.

Каким образом в доступном месте появился боевой арсенал, и кто его владелец, предстоит установить следствию.

Пока угроза нейтрализована, военные предметы будут направлены на экспертизу.