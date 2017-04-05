05.04.2017 / 08:55



В Кальмиусском районе Мариуполя аварийные работы с отключением холодной воды Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня в связи с аварийными ремонтными работами по адресу ул. Жигулевская, Митрополичья балка на задвижке д/у 400 с 9.00 до 18.00 части абонентов будет прекращена подача холодной воды, передает ilich.in.ua. Отключение воды будет по следующим адресам: ул. Жигулевская, 1-154, пер. Солдатский, 1-50, пр-д Солдатский, 1-24, ул. Ровная, 4-43а, ул. Родниковая, 1-26, ул. Гурамишвили, 1-118, ул. Шопена, 1-107, пер. Шопена, 1-87, пр-д Шопена, 1-32, ул. Ракетная, 1-199, пер. Курчатова, 55-69, пер.О.Дундича, 1-33, ул. О.Дундича, 1-49, роддом, интернат пр. Шопена, котельная 232кв., Д/с№57, 68, 40, 151; ОШ №47, 24.