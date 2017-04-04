04.04.2017 / 17:25



В Мариуполе асфальт пешеходных дорожек планируют заменить тротуарной плиткой

В Мариуполе планируют тротуары вместо асфальта выкладывать тротуарной плиткой. Для ее производства КП «Мариупольавтодор» закупит специальное оборудование.



Специалисты пришли к выводу, что именно плитка является лучшим строительным материалом для пешеходных дорожек. Об этом в эфире программы «Коммуналка» сообщил директор коммунального предприятия Дмитрий Чучмай, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY .

«Программой социально-экономического развития заложен бюджет на приобретение оборудования для производства тротуарной плитки. Это 2,8 млн грн. Как показывает практика, очень хорошие тротуары нужно делать только из плитки», - сказал Дмитрий Чучмай.