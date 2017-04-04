04.04.2017

В Мариуполе асфальт пешеходных дорожек планируют заменить тротуарной плиткой
В Мариуполе планируют тротуары вместо асфальта выкладывать тротуарной плиткой. Для ее производства КП «Мариупольавтодор» закупит специальное оборудование.
Специалисты пришли к выводу, что именно плитка является лучшим строительным материалом для пешеходных дорожек. Об этом в эфире программы «Коммуналка» сообщил директор коммунального предприятия Дмитрий Чучмай, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
«Программой социально-экономического развития заложен бюджет на приобретение оборудования для производства тротуарной плитки. Это 2,8 млн грн. Как показывает практика, очень хорошие тротуары нужно делать только из плитки», - сказал Дмитрий Чучмай.
По его словам, преимуществом плитки является ее ремонтопригодность. Пришедший в негодность участок можно демонтировать и заменить новой плиткой.
При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua
обязательно.
Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60,
реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76