04.04.2017 / 16:58



На развитие здравоохранения в Мариуполе в 2017 году запланировано финансирование на 166,4 млн грн

О том, что наш город стал на путь создания качественной и доступной медицины рассказала во время презентации Программы социально-экономического развития Мариуполя-2017 (ПСЕР) заместитель городского головы Ксения Сухова. Она остановилась на ключевых проектах, которые планируют реализовать уже в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

По словам Ксении Суховой, задача Мариуполя - поднять медицину на новый качественный уровень.

«Нужно вернуть доверие к бюджетной медицины, чтобы при появлении первых симптомов обращались к медикам, а у врачей была возможность вовремя диагностировать состояние пациента», - отметила она.

Согласно ПСЕР на развитие здравоохранения в 2017 году запланировано финансирование на сумму 166,4 млн грн. Так, в ремонт объектов здравоохранения хотят инвестировать 81,2 млн грн, а на приобретение медицинского оборудования - 68,8 млн грн.

Одним из ключевых приоритетов этого года является внедрение на базе одного из центров первичной медико-санитарной помощи пилотного проекта - единого IT-пространства. Сюда входит создание единой базы данных пациентов, медицинской карты, нового формата работы регистратуры и уход от талонной системы учета пациентов.

Что касается развития вторичного уровня медицины, то уже, начиная с прошлого года, операционные городских больниц оснащаются современным оборудованием.

«Мы планируем разделить больницы на два вида: интенсивного и планово-восстановительного лечения. Это позволит нам увеличить отделения, создавать центры, сосредоточив лучшее оборудование и профессиональные кадры. На их базе можно создавать кафедры, где профессорско-преподавательский состав будет давать консультации», - отметила заместитель городского головы.

Ксения Сухова рассказала, что в этом году планируется открытие кардиохирургического и уникального урологического центра с приобретением современного оборудования. Одним из ключевых проектов станет старт реконструкции детской городской больницы. Также будет проведен капитальный ремонт и утепление фасада педиатрического корпуса.

Следует отметить, что часть проектов направлена на рассмотрение Европейского Банка реконструкции и развития, по другим - ищут инвесторов.

В заключении городской голова Вадим Бойченко рассказал, что Мариуполь совместно с областью развивает нейрохирургический и кардиохирургический направления.