04.04.2017 / 16:24



Спасатели методом траления очистили 50% подводной части акватории мариупольских пляжей

По поручению городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, в рамках подготовки к безопасному проведению весенне-летнего сезона, спасатели продолжают траление морской акватории, прилегающей к Центральному и Левобережному пляжам.

Как сообщает пресс-служба горсовета, методом траления очищено 50% подводной части акватории пляжей, передает ilich.in.ua.

Так, 2 апреля на Центральном пляже по Приморскому бульвару, водолазы приступили к очистке дна моря вручную, методом водолазных спусков.

«Патрулирование ведется в пределах зоны ответственности и реагирования Службы. Во время патрулирования, матросы-спасатели ежедневно обеспечивают безопасность, от 1000 до 1500 любителей-рыболовов, находящихся на пирсах и волнорезах Центрального и Левобережного пляжей, а также около 30 лодок и катеров, находящихся в Азовском море», - отметил начальник аварийно-водолазной службы городского совета Александр Татай.

Начальник аварийно-водолазной службы городского совета рассказал, что по обращению жителей поселка Виноградное, водолазная группа с применением металлодетектора выполнила обследование подводной части Бакаи на глубинах для зоны купания (до 2,5м).