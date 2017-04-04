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04.04.2017 / 15:46

Мариупольцы выдвинули требованиями к частным перевозчикам по обслуживанию пассажиров

В Мариуполе в Департамент транспорта и связи будет направлена концепция с требованиями к частным перевозчикам по обслуживанию пассажиров. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Общественники составили около 15 пунктов, в которых изложены условия ко всем частным перевозчикам. Информация об этом появилась в соцсетях.

Концепция разработана Советом общественных организаций Мариуполя и стала результатом проверки подвижного состава частников в период с 13 по 21 марта.

«Большинству перевозчиков все равно на горсовет, общественные организации и, тем более, им нет дела до пассажиров, и в каких условиях они ездят. Главное - это прибыль, даже если ее получение несет угрозу жизни и здоровью пассажиров. КПД проверок равен нулю. Многие нарушения, выявленные во время предыдущих проверок, так и не были устранены. Эффективный механизм контроля просто отсутствует», - сказано в сообщении.

Согласно концепции, частные перевозчики обязаны до 15 апреля устранить все нарушения, выявленные последней проверкой, установить в салонах до 1 сентября видеорегистраторы, до 1 июня - внешние регистраторы. До этого же срока от владельцев маршруток требуют обновить информацию о перевозчиках, разместить копии страховки и техосмотра, заверенные печатью перевозчика и одеть кондукторов в форменный жилет с прикрепленным удостоверением.

Также, Департаменту транспорта и связи общественники предлагают внести в исполком проект решения об отмене повышения стоимости проезда до 6 грн с 1 августа, требуют не выдавать разрешения на перевозку пассажиров на следующий квартал в тех автобусах, которые несут угрозу безопасности, и до 16 апреля расторгнуть договор с теми, чьи маршрутки продолжают курсировать в плохом техническом состоянии.

Департаменту предлагают создать горячую линию реагирования на жалобы мариупольцев и информационный ресурс с данными о каждом автобусе – госномере, расписании, маршруте с возможностью мариупольцам оставить жалобу с фото/видеофиксацией.

«Поскольку перевозчики уверяют, что они возят абсолютно всех льготников бесплатно, через СМИ мы призовем граждан льготных категорий реализовывать свое право на бесплатный проезд и не платить кондукторам по 1-2 гривны. В случае невыполнения большей части указанных требований до 1 июня 2017 года Совет общественных организаций Мариуполя инициирует проведение акций протеста», - отмечается в сообщении.

Общественники также призвали зафиксированные мариупольцами нарушения направлять в Департамент транспорта и связи.

  
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17:25
В Мариуполе асфальт пешеходных дорожек планируют заменить тротуарной плиткой
16:58
На развитие здравоохранения в Мариуполе в 2017 году запланировано финансирование на 166,4 млн грн
16:24
Спасатели методом траления очистили 50% подводной части акватории мариупольских пляжей
15:46
Мариупольцы выдвинули требованиями к частным перевозчикам по обслуживанию пассажиров
14:30
В истории мариупольской футбольной команды зафиксирован 2200 забитый мяч
14:00
В Приморском районе Мариуполя вечером ожидается отключение холодной воды
13:33
В Мариуполе начат прием заявлений для осуществления сезонной торговли на территории парков и скверов
12:25
Мариупольские школьники протестировали мобильное приложение с экстренным вызовом полиции (ФОТО, ВИДЕО)
11:48
Мэр Мариуполя обратился к руководству страны по вопросу решения проблемы горячей воды (ФОТО)
11:09
У «Мариупольтеплосети» в пользу «Нафтогаза» прокуратура удержала около 2 млн грн.
10:44
Мариуполь попал в государственную программу по закупке ангиографов
10:02
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12:30 Данные о пересечении КПВВ на Донбассе могут автоматически передаваться в Пенсионный Фонд
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