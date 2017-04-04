04.04.2017 / 14:00



В Приморском районе Мариуполя вечером ожидается отключение холодной воды Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», в связи с преврезкой вновь проложенного водовода д/у900 и ремонтом задвижки д/у300 ул. Итальянская/пр.Строителей 04.04.17г. с 18.00 до 05.04.17г. до 6.00 буде прекращена подача холодной воды по следующим адресам: СРЗ пр. Лунина, 9а общежитие; Д/с №81, 54, 86, 63, 83; ОШ№ 54, 31, 3, 9; котельная 269кв., котельн. 416, 225, 25, 5; ЦТП№52; пр. Нахимова церковь, прокуратура, детская поликлиника, РОВД, "Струмок", поликлиника водников, типография, пансионат ветеранов; кафе "Коралл", "Казак", "Волна"; ПМР-1, 2; пр. Лунина, 1-23, пр. Нахимова, 1, пр.Строителей, 1-55, 77, 91-105, 62-92, пр. Мира, 104-110, ул. Зелинского, 13-33, ул. Бахчиванджи, 21-37, 29, 9-15, 10-20, 22/89, 74; ул. Кронштадская 4-21, ул. Симферопольская, 1-94, ул. Кавказская, 1-85а, туп. Кавказский, 1-24, ул. Балтийская, 1-42, ул. Черноморская, 1-37, ул. Интернационнальная, 17, 19, 21, ул. Зинцевая балка, 14-34, ул. Днепропетровская, 1-81, ул. Дунайская, 1-52, ул. Лавицкого, 1-24, Гор. больница№3, онкология, детская поликлиника, Адастра, кафе "Эллада", б-р Хмельницкого, 12-20.