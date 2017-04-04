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Главная / Лента новостей / В Приморском районе Мариуполя вечером ожидается отключение холодной воды

04.04.2017 / 14:00

В Приморском районе Мариуполя вечером ожидается отключение холодной воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», в связи с преврезкой вновь проложенного водовода д/у900 и ремонтом задвижки д/у300 ул. Итальянская/пр.Строителей  04.04.17г. с 18.00 до 05.04.17г. до 6.00 буде прекращена подача холодной воды по следующим адресам: СРЗ пр. Лунина, 9а общежитие; Д/с №81, 54, 86, 63, 83; ОШ№ 54, 31, 3, 9; котельная 269кв., котельн. 416, 225, 25, 5; ЦТП№52; пр. Нахимова церковь, прокуратура, детская поликлиника, РОВД, "Струмок", поликлиника водников, типография, пансионат ветеранов; кафе "Коралл", "Казак", "Волна"; ПМР-1, 2; пр. Лунина, 1-23, пр. Нахимова, 1, пр.Строителей, 1-55, 77, 91-105, 62-92, пр. Мира, 104-110, ул. Зелинского, 13-33, ул. Бахчиванджи, 21-37, 29, 9-15, 10-20, 22/89, 74; ул. Кронштадская 4-21, ул. Симферопольская, 1-94, ул. Кавказская, 1-85а, туп. Кавказский, 1-24, ул. Балтийская, 1-42, ул. Черноморская, 1-37, ул. Интернационнальная, 17, 19, 21, ул. Зинцевая балка, 14-34, ул. Днепропетровская, 1-81, ул. Дунайская, 1-52, ул. Лавицкого, 1-24, Гор. больница№3, онкология, детская поликлиника, Адастра, кафе "Эллада", б-р Хмельницкого, 12-20.

  
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04.04.2017
17:25
В Мариуполе асфальт пешеходных дорожек планируют заменить тротуарной плиткой
16:58
На развитие здравоохранения в Мариуполе в 2017 году запланировано финансирование на 166,4 млн грн
16:24
Спасатели методом траления очистили 50% подводной части акватории мариупольских пляжей
15:46
Мариупольцы выдвинули требованиями к частным перевозчикам по обслуживанию пассажиров
14:30
В истории мариупольской футбольной команды зафиксирован 2200 забитый мяч
14:00
В Приморском районе Мариуполя вечером ожидается отключение холодной воды
13:33
В Мариуполе начат прием заявлений для осуществления сезонной торговли на территории парков и скверов
12:25
Мариупольские школьники протестировали мобильное приложение с экстренным вызовом полиции (ФОТО, ВИДЕО)
11:48
Мэр Мариуполя обратился к руководству страны по вопросу решения проблемы горячей воды (ФОТО)
11:09
У «Мариупольтеплосети» в пользу «Нафтогаза» прокуратура удержала около 2 млн грн.
10:44
Мариуполь попал в государственную программу по закупке ангиографов
10:02
"Зимние" субсидии будут действовать для мариупольцев до 30 апреля включительно, - Минсоцполитики
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15:56 На Донетчине чиновников будут судить заочно за растрату свыше 2,6 млн грн
14:45 Красный Крест направил более 500 млн на помощь пострадавшим от конфликта на Донбассе
13:38 В Донецкой области от обстрелов пострадали более 10 тысяч жилых домов, - Жебривский
12:30 Данные о пересечении КПВВ на Донбассе могут автоматически передаваться в Пенсионный Фонд
11:45 На Донбассе контрабандист, убегая от пограничников, перевернулся на «Урале» (ФОТО)
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