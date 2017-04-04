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04.04.2017 / 13:33
В Мариуполе начат прием заявлений для осуществления сезонной торговли на территории парков и скверов
Департамент культурно-общественного развития Мариупольского горсовета информирует о начале приема заявлений от субъектов хозяйствования по вопросам размещения временных сооружений для осуществления сезонной мелкорозничной торговли и оказания услуг на территории парков, парковых зон и скверов г. Мариуполя на период с 01.05.2017 по 31.10.2017, передает ilich.in.ua.
Как сообщает пресс-служба горсовета, заявления можно подать до 14.04.2017:
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1.
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ПКиО «Городской сад»
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(067) 634 77 67
Такаджи Дмитрий Антонович
главный инженер
МКП зеленого строительства
г. Мариуполь, улица Зелинского, 87 (кабинет главного инженера)
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2.
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Детский сквер «Лукоморье»
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3.
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Центральный сквер
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4.
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Детский парк «Веселка»
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5.
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Парк им. Лепорского
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6.
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Парк 50-летия Победы
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7.
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Приморский парк
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8.
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Парк им. Петровского
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9.
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Парковая зона по ул. Азовстальская,13
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10.
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Парковая зона «Семья»
МКР «Восточный»
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11.
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Парк культуры и отдыха им. Гурова
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(067) 262 34 53
Павлова Диана Леонидовна
заведующий парковой зоны
КУ «ДК «Молодежный»
м. Мариуполь, проспект Металлургов, 148
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12.
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Комплекс «Экстрим парк»
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(068) 783 10 50
Жуков Максим Викторович
заведующий парковой зоны
КУ «ДК «Молодежный»
м. Мариуполь, улица Карпинского, 90