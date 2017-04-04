04.04.2017 / 13:33



В Мариуполе начат прием заявлений для осуществления сезонной торговли на территории парков и скверов

Департамент культурно-общественного развития Мариупольского горсовета информирует о начале приема заявлений от субъектов хозяйствования по вопросам размещения временных сооружений для осуществления сезонной мелкорозничной торговли и оказания услуг на территории парков, парковых зон и скверов г. Мариуполя на период с 01.05.2017 по 31.10.2017, передает ilich.in.ua.

Как сообщает пресс-служба горсовета, заявления можно подать до 14.04.2017: