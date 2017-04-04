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Главная / Лента новостей / В Мариуполе начат прием заявлений для осуществления сезонной торговли на территории парков и скверов

04.04.2017 / 13:33

В Мариуполе начат прием заявлений для осуществления сезонной торговли на территории парков и скверов

Департамент культурно-общественного развития Мариупольского горсовета информирует о начале приема заявлений от субъектов хозяйствования по вопросам размещения временных сооружений для осуществления сезонной мелкорозничной торговли и оказания услуг на территории парков, парковых зон и скверов г. Мариуполя на период с 01.05.2017 по 31.10.2017, передает ilich.in.ua.

Как сообщает пресс-служба горсовета, заявления можно подать до 14.04.2017:

1.

ПКиО «Городской сад»

(067) 634 77 67

Такаджи Дмитрий Антонович

главный инженер

МКП зеленого строительства

г. Мариуполь, улица Зелинского, 87 (кабинет главного инженера)

2.

Детский сквер «Лукоморье»

3.

Центральный сквер

4.

Детский парк «Веселка»

5.

Парк им. Лепорского

6.

Парк 50-летия Победы

7.

Приморский парк

8.

Парк им. Петровского

9.

Парковая зона по ул. Азовстальская,13

10.

Парковая зона «Семья»

МКР «Восточный»

11.

Парк культуры и отдыха им. Гурова

(067) 262 34 53

Павлова Диана Леонидовна

заведующий парковой зоны

КУ «ДК «Молодежный»

м. Мариуполь, проспект Металлургов, 148

12.

Комплекс «Экстрим парк»

(068) 783 10 50

Жуков Максим Викторович

заведующий парковой зоны

КУ «ДК «Молодежный»

м. Мариуполь, улица Карпинского, 90

 

  
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17:25
В Мариуполе асфальт пешеходных дорожек планируют заменить тротуарной плиткой
16:58
На развитие здравоохранения в Мариуполе в 2017 году запланировано финансирование на 166,4 млн грн
16:24
Спасатели методом траления очистили 50% подводной части акватории мариупольских пляжей
15:46
Мариупольцы выдвинули требованиями к частным перевозчикам по обслуживанию пассажиров
14:30
В истории мариупольской футбольной команды зафиксирован 2200 забитый мяч
14:00
В Приморском районе Мариуполя вечером ожидается отключение холодной воды
13:33
В Мариуполе начат прием заявлений для осуществления сезонной торговли на территории парков и скверов
12:25
Мариупольские школьники протестировали мобильное приложение с экстренным вызовом полиции (ФОТО, ВИДЕО)
11:48
Мэр Мариуполя обратился к руководству страны по вопросу решения проблемы горячей воды (ФОТО)
11:09
У «Мариупольтеплосети» в пользу «Нафтогаза» прокуратура удержала около 2 млн грн.
10:44
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13:38 В Донецкой области от обстрелов пострадали более 10 тысяч жилых домов, - Жебривский
12:30 Данные о пересечении КПВВ на Донбассе могут автоматически передаваться в Пенсионный Фонд
11:45 На Донбассе контрабандист, убегая от пограничников, перевернулся на «Урале» (ФОТО)
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